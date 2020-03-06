Путин не обсуждал с лидерами думских фракций досрочные выборы в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не обсуждал на встрече с лидерами думских фракций досрочные выборы в Государственную думу.

«Нет, этот вопрос не поднимался», — заявил Песков ТАСС в пятницу, 6 марта.

Ранее в четверг он заявил журналистам, что в повестке Путина данная тема не значится и «никогда не ставилась», отметив, что главная тема встречи с лидерами думских фракций — это обсуждение поправок в Конституцию РФ.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос, связанный с сообщениями ряда СМИ, которые со ссылкой на источники писали якобы об обсуждении в Кремле вопроса о проведении досрочных выборов в Госдуму.