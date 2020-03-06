Прямой эфир

Путин не обсуждал с лидерами думских фракций досрочные выборы в Госдуму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не обсуждал на встрече с лидерами думских фракций досрочные выборы в Государственную думу.

«Нет, этот вопрос не поднимался», — заявил Песков ТАСС в пятницу, 6 марта.

Ранее в четверг он заявил журналистам, что в повестке Путина данная тема не значится и «никогда не ставилась», отметив, что главная тема встречи с лидерами думских фракций — это обсуждение поправок в Конституцию РФ.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос, связанный с сообщениями ряда СМИ, которые со ссылкой на источники писали якобы об обсуждении в Кремле вопроса о проведении досрочных выборов в Госдуму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о работе допоздна в Кремле
Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020