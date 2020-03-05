В Кремле назвали тему встречи Путина с руководителями фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин не планирует обсуждать на предстоящей в четверг встрече с руководителями фракций в нижней палате парламента вопрос о досрочных выборах в Госдуму. Главной темой встречи станет обсуждение поправок в Конституцию. Об этом заявил журналистам в четверг, 5 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обсуждение этого вопроса будет зависеть от тех, кто его озвучит. «Но в повестке дня такой темы нет, и она никогда не ставилась», — отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что президент встретится с лидерами фракций поздно вечером. Он не исключил, что перед общей встречей Путин побеседует по отдельности с ее участниками, в том числе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, главой ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Песков указал, что главной темой предстоящей встречи всё же станет обсуждение поправок. «Инициатива встречи, как вы помните, родилась во время встречи с [главой партии «Единая Россия» Сергеем] Неверовым. Он сказал, что вы с нами по отдельности встречаетесь, но предстоит второе чтение, и было бы неплохо, если бы со всеми нами встретились», — рассказал он.

4 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили о якобы обсуждении в Кремле вопроса о проведении досрочных выборов в Государственную думу. Официального подтверждения данной информации не было.

27 февраля Песков уже говорил журналистам, что российский лидер встретится с главами думских партий для обсуждения поправок в Конституцию 5 марта.

Законопроект о поправках к Основному закону страны президент России внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — на следующий день. Предложения предоставляет рабочая группа по подготовке изменений, анонсированных Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Проект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. По данным Путина на 26 февраля, число предложенных поправок достигло 900.

Всероссийское голосование по изменениям в Главный закон страны пройдет 22 апреля, который станет выходным.