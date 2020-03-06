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Путин рассказал о работе допоздна в Кремле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы извинился за то, что собрание проходит поздно.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

«Уважаемые коллеги, я прошу прощения за то, что у нас немного подвинулась наша встреча», - цитирует Путина «РИА Новости» 6 марта.

В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов пошутил, что это наоборот удобно – «начали 5-го закончили 6-го».

Путин заметил, что на официальных встречах обычно все идет по графику, хотя сам он не редко остается в Кремле до поздней ночи.

«Так-то я частенько так задерживаюсь, но на официальных - не так часто», - добавил президент.

В ходе встречи с руководителями фракций российский лидер акцентировал внимание на важности внесения поправок в Конституцию. По его словам, страна сильно изменилась и поправки необходимы.

При этом изменения в Основном законе должны объединить людей вне зависимости от того, какого вероисповедания придерживаются граждане, какой у них материальный достаток или политические взгляды.

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