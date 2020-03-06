Путин призвал не допустить новых попыток «раскачать» страну

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы заявил, что нужна гарантии недопустимости новых попыток «раскачки» страны.

По словам российского лидера, Конституция должна гарантировать невозможность отката России назад.

Президент указал, что с момента принятия Основного закона страна изменилась, поэтому поправки стали необходимы. Он отметил, что Конституция России принималась в «особых условиях», сейчас же наступило иное время.

«По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы», — цитирует Путина ТАСС 6 марта.

Президент отметил, что обновленная Конституция должна объединять людей вне зависимости от их политических взглядов, уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания.

«Конституция — это, не случайно называется, Основной закон, который должен консолидировать все общество», — подчеркнул он.

Также глава государства указал, что конструктивные решения по поправкам найдены, но перегружать Основной закон не будут.

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.