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Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные об отношении россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. Исследование опубликовано на сайте ВЦИОМа в четверг, 5 марта.

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«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.

Участие в голосовании собираются принять 67% опрошенных граждан. Вместе с тем 41% респондентов выразили крайнюю степень уверенности в этом. Только каждый пятый (17%) пока не определился с окончательным решением.

Каждый второй (55%) будет голосовать за предложенные изменения в Конституцию. В целом поправки, предложенные для оценки гражданам, получили высокий уровень поддержки (в диапазоне от 85 до 97%).

В лидерах общественного мнения оказались следующие пункты: доступность и качество медобслуживания, соцподдержка детей, принятие МРОТа не менее величины прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Конституции.

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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