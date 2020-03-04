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Песков разъяснил поправку в Конституцию о «государствообразующем народе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Внесение в Конституцию России поправки о «государствообразующем народе» не ущемляет права национальных меньшинств в стране. Об этом в среду, 4 марта, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если посмотреть предложения по изложению в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, там предлагается оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом», — сказал Песков.

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Таким образом, пресс-секретарь заверил, что речи не идет о том, что кто-либо будет ущемлен в правах, а различные опасения, по его словам, безосновательны.

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку президента России Владимира Путина о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. Она предусматривает, что государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа.

В свою очередь, верховный муфтий России Талгат Таджуддин положительно оценил данную поправку. Он отметил, что предлагаемая формулировка выражает добровольный характер союза между народами.

Законопроект о поправке в Конституцию Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.

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