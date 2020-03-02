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Брак предложили прописать в Конституции как союз мужчины и женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России могут законодательно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Соответствующее предложение включено в поправки в законопроект об изменении Конституции РФ, поступившие ко второму чтению в Государственной думе, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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Он подчеркнул, что автором инициативы является президент России Владимир Путин.

«В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 2 марта.

3 февраля Толстой заявил, что закрепление в Конституции РФ понятия брака как союза между мужчиной и женщиной снимет претензии со стороны Совета Европы по отношению к России.

13 февраля Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что в России не будут узаконены ни однополые семьи, ни понятия «родители номер один и номер два». «Будет мама и папа», — заверил российский лидер, добавив, что считает правильным зафиксировать в Основном законе страны понятие брака как союза мужчины и женщины.

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