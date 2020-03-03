Песков оценил идею упоминания Бога в Конституции

Возможное внесение в текст Конституции России упоминания Бога не умаляет светского характера страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — сказал он журналистам.

За более подробными разъяснениями Песков предложил обратиться к рабочей группе по подготовке изменений, отметив, что в настоящий момент в Госдуме ведется экспертиза, а до всероссийского голосования будет проведена «широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста».

Накануне, 2 марта, глава государства Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента три свои поправки к законопроекту об изменении Конституции. В одной из них предлагается закрепить упоминание Бога в Основном законе страны.

Как объяснял ранее, в феврале, сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, тезисы касательно Бога будут изложены в третьей главе Конституции в отдельной статье. Принцип светского государства, закрепленный в ст. 14 и 28, останется.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал верующих молиться за то, чтобы упоминание Бога появилось в Основном законе. Священнослужитель напомнил о строчке в гимне «хранимая Богом родная земля» и отметил, что большинство граждан страны являются верующими.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов также напоминал, что упоминание Бога есть в гимне страны. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева предлагала взвешенно обсудить инициативу, ведь часть россиян считают себя атеистами.

Законопроект о поправке в Конституцию Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта.

За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.