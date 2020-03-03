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Секретарь Общественной палаты рассказала о поправках в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Секретарь Общественной палаты (ОП) России Лидия Михеева рассказала «Известиям» об ожиданиях граждан от поправок в Конституцию, о главной задаче консультативно-совещательного органа и о пользе обращений в эту структуру.

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По словам Михеевой, задача ОП состоит в том, чтобы учитывать мнение российских граждан касательно законодательных инициатив правительства. Именно по этой причине полное полным организационным сопровождением рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию занимался совещательный орган. По ее словам, ОП вела параллельное обсуждение поправок с гражданским населением и участниками дискуссий, что позволило подготовить независимое заключение, которое было утверждено сопредседателями и направлено в Госдуму для рассмотрения всех замечаний со стороны россиян.

Михеева отметила, что получила больше 1000 писем с предложениями граждан по урегулированию проблем социального характера, с вопросами о территориальной целостности и суверенитете, а также об устойчивом развитии страны. Большой блок пожеланий со стороны россиян составили замечания о роли гражданского общества (НКО, волонтерские организации и т.д.).

В подгруппе, в которой обсуждались вопросы социального развития, науки и культуры, присутствовали режиссер Карен Шахназаров, пианист Денис Мацуев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Они были одними из активнейших участников дискуссии вместе с президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем, депутатами Госдумы Валерием Гартунгом и Ольгой Баталиной, членом Общественной палаты Еленой Альшанской.

«Все формулировки, о которых мы докладывали президенту <...>, вырабатывались сообща», — отметила Михеева.

Секретарь отметила, что в 2019 году Общественная палата получила более 17 тыс. обращений от граждан. Основными темами стали соцзащита, пенсии, пособия, проблемы ЖКХ, комфортная городская среда, деятельность правоохранительной системы, защита прав в судах.

Михеева пояснила, что обращение россиян в ОП поможет разработать систему, которая способствует устранить проблему с преодолением барьерных ситуаций и недопониманием граждан и властей как региональных, так и федеральных.

Называя основные приоритеты консультативно-совещательного органа, секретарь уделила особое внимание мониторингу ситуаций в социальной сфере в различных субъектах РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий»

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