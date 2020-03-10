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Путин спрогнозировал преодоление Россией периода нестабильности

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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что страна достойно пройдет период нестабильности, связанный с распространением коронавируса, значительным снижением цен на нефть и колебанием курса рубля. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Госдуме во вторник, 10 марта.

«Уверен абсолютно: мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными», — сказал Путин.

В понедельник, 9 марта, резко обвалились цены на нефть, снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, и упали индексы российских компаний. ЦБ России установил курсы валют расчетом на среду, 11 марта, на уровне 72,02 рубля за $1 и 81,86 за €1.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждены 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.

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