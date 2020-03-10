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Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила на пленарном заседании Думы во вторник, 10 марта снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции», — приводит ТАСС слова Терешковой.

Депутат добавила, что, если »этого потребует ситуация», и если «этого захотят люди», в Основном законе страны нужно заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией.

В работе в работе нижней палаты парламента обьявили перерыв для консультаций.

Ранее, 6 марта, ходе встречи с представителями общественности Ивановской области президент России Владимир Путин заявил, что не хочет отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. Он пояснил, что для страны сейчас важнее стабильность и спокойное развитие.

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