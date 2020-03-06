Путин выступил против отмены ограничения числа президентских сроков

Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС.

В ходе встречи с представителями общественности Ивановской области он озвучил одно из предложений, прозвучавших при подготовке изменений в Конституции, — ликвидировать количество сроков, на которые может избираться президент.

«Я чего опасаюсь? Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду, но дело не во мне», — сказал Путин.

Он добавил, что для России сейчас важнее стабильность и спокойное развитие.

«Но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно безусловно обеспечить сменяемость власти», — пояснил президент.

Путин также ответил на вопрос, не рассматривает ли он возможность возглавить Госсовет. По его словам, это означает двоевластие в России.

«Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», — подчеркнул российский лидер, добавив, что благодарен людям за доверие и поддержку. По словам Путина, для него это огромная честь.

Представители общественности в Иваново также задали главе государства вопрос о том, не устал ли он от своего президентства.

«Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. <...> Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», — ответил он.

18 января Путин заявил, что советская практика неограниченного пожизненного руководства страной, как это было в поздний период, не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.

15 января президент предложил внести изменения в Конституцию страны в ходе послания Федеральному собранию. В частности, глава государства призвал закрепить в Основном законе его приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.