Путин отправится 6 марта с рабочей поездкой в Ивановскую область

Президент России Владимир Путин 6 марта посетит Ивановскую область. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«16 марта президент России Путин посетит <…> Ивановскую область, <…> где встретится с представителями общественности», — говорится в заявлении.

В частности, российский лидер осмотрит детскую поликлинику города Иваново и побывает на ивановском парашютном заводе «Полет».

18 октября губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил Путину о развитии региона. В частности, чиновник рассказал о том, как продвигается проект по воссозданию исторических поселений в городах Шуе и Кинешме и насколько эффективно работают промышленные предприятия субъекта.