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В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на главк МВД по региону.

«Межмуниципальным отделом МВД России «Кинешемский» разыскивается несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения», — говорится в сообщении.

Ребенок появился в школе в понедельник и находился там до второй половины дня.

Отмечается, что мальчик ранее убегал из дома.

К поисковой операции подключились волонтеры «Лиза Алерт».

21 ноября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, пропавшего в Кирове 18 ноября. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что после ухода из дома ребенок ночевал в подъездах жилых домов — в этом признался он сам. Инспектор по делам несовершеннолетних обнаружил мальчика в торговом центре «Лето».

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