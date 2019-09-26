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Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП. Об этом сообщила старший помощник главы управления Ирина Котова.

Авария произошла недалеко от города Вичуга. Volkswagen Tiguanе врезался в стоявший на обочине грузовик, передает ТАСС.

Сотрудники СК погибли на месте. Еще один человек получил серьезные травмы и был госпитализирован. Является ли он сотрудником Следственного комитета, не уточняется.

Полицейские и следователи-криминалисты выясняют подробности случившегося.

17 сентября в Ульяновской области столкнулись две легковые машины и грузовик. Погиб один человек. Виновником, по предварительным данным, стал водитель одной из легковушек, не уступивший дорогу фуре на перекрестке. Большегруз врезался в его автомобиль и столкнулся с шедшей сбоку машиной.

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