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Пассажиры поддержали идею РЖД об уголовной ответственности за ДТП с поездом

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Фото: ТАСС/Анна Устинова
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Общероссийское объединение пассажиров поддержало предложение РЖД о введении уголовной ответственности водителя за ДТП с поездом. Оно выступает за комплексную программу действий по уменьшению количества аварий на переездах. Об этом в среду, 25 сентября, заявил председатель организации Илья Зотов.

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«Дополнительно к уголовной ответственности за проезд на запрещающий сигнал стоит активнее создавать условия по невозможности проезда путей в момент прохождения подвижного состава», — цитирует Зотова «РИА Новости». Для этого можно строить эстакады и разводить движение транспорта.

По его словам, все железнодорожные переезды необходимо оснастить камерами фото и видеофиксации нарушений. Это сделает наказание неотвратимым, подчеркнул Зотов.

Накануне заместитель гендиректора РЖД на слушаниях в Общественной палате сообщил, что для повышения безопасности движения на железнодорожных переездах предполагается ввести уголовную ответственность для водителей. Для этого статья 264 Уголовного кодекса России будет дополнена.

В 2018 году на железнодорожных переездах зафиксировано 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 175 человек.

1 июля не менее двух человек погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения локомотива и грузовика на железнодорожном переезде в Себежском районе Псковской области.

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