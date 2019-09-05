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В Дагестане внедорожник столкнулся с поездом

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Фото: РЕН ТВ
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Внедорожник столкнулся с пассажирским поездом в Дагестане, в результате чего два человека погибли, еще двое — пострадали. Об этом в четверг, 5 сентября, сайту kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Авария произошла утром 5 сентября на железнодорожном переезде двухпутного перегона Кизил-Юрт —Темиргое Махачкалинского региона СКЖД в Кизилюртовском районе. Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №374 Тюмень–Махачкала. По некоторым данным, автомобилист пытался проскочить на «красный» свет.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, поэтому избежать столкновения не удалось. Два пассажира внедорожника погибли, еще двое получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как ТАСС рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, из-за аварии произошла задержка трех поездов — Тюмень—Москва, Москва—Махачкала и Ростов—Баку. По данным «Ридус», после аварии поезд не мог двигаться дальше и ждал тягач.

В апреле сообщалось, что в Смоленской области поезд протаранил легковой автомобиль.

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