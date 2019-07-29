В США пассажирский поезд протаранил автомобиль

В американском штате Иллинойс к югу от города Чикаго пассажирский поезд протаранил находившийся на путях автомобиль. Об этом 29 июля сообщается в Twitter компании.

Как отмечает портал ABC, после столкновения с транспортным средством несколько составов сошли с рельсов. Всего в поезде находились 297 пассажиров. Никто из них не пострадал.

На месте работают полицейские и спасатели.

В апреле в Польше поезд врезался в машину скорой помощи, застрявшую на железнодорожном переезде. В результате происшествия погибли два человека.