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Водитель погиб в массовом ДТП в Ульяновской области

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Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Ульяновской области. Один из водителей скончался на месте.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» на территории Новоспасского района. По данным ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля Renault Logan при выезде на перекресток не предоставил преимущество автомобилю DAF с полуприцепом. Тот изменил траекторию и столкнулся с находившимся слева автомобилем «ВАЗ». Об этом сообщает 1ul.ru.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве на Можайском шоссе столкнулись три автобуса. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

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