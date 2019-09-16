Три автобуса столкнулись на западе Москвы

Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

«Вблизи дома номер 48 на Можайском шоссе у остановки столкнулись три автобуса», — цитирует «РИА Новости» слова представителя экстренных служб столицы.

Движение транспорта на месте происшествия ограничено, уточняет RT. Обстоятельства аварии выясняются.

6 сентября мотоцикл практически разорвало на части в результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Владелец транспортного средства получил серьезные травмы и ранения.