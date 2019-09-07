В Москве в результате ДТП мотоцикл разорвало на части

В Москве в результате ДТП на Ленинском проспекте мотоцикл практически разорвало на части. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что авария произошла вечером 6 сентября в районе дома №7. Мотоциклист на высокой скорости влетел в остановившиеся на светофоре машины. Из-за сильного удара мотоцикл почти развалился пополам.

Владелец мотоцикла получил серьезные травмы и ранения. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

6 сентября два человека погибли в ДТП под Рязанью. Причиной аварии, по предварительным данным, стал один из водителей, который уснул за рулем.