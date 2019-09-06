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Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

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Фото: twitter.com/Berliner Feuerwehr
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Четыре человека, среди которых один ребенок, стали жертвами наезда автомобиля на тротуар в Берлине. Еще двое ранены. Об этом говорится в сообщении городской пожарной службы, опубликованном в Twitter.

Среди пострадавших — водитель автомобиля и пешеход.

Издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарных уточняет, что ДТП произошло в районе Митте чуть позже 19.00 по местному времени (20.00 мск). На пешеходов наехал внедорожник Porsche.

Полиция ведет расследование причин автомобильной аварии.

В октябре 2018 года автомашина сбила пять человек, протаранив здание на западе Берлина. Все пятеро пострадавших были госпитализированы.

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