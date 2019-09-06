В Забайкалье внедорожник с людьми в салоне утонул в реке

Автомобиль «УАЗ» утонул в реке в Забайкалье. В настоящее время оперативные службы ведут поиск машины, в салоне которой находились люди. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Внедорожник «УАЗ» пытался форсировать реку Чикой. По предварительным данным, есть погибшие, их число уточняется, они могут находиться в салоне машины, ведутся поиски», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что одному человеку удалось спастись. Предположительно он являлся водителем автомобиля. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В июле сообщалось, что автомобиль «УАЗ» упал в реку в Тыве. В результате девять погибли, двое были спасены. Еще одного человек не нашли, предполагается, что он был за рулем автомобиля. Машина пыталась переправиться через реку в необорудованном для этого месте.