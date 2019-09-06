Два человека погибли в ДТП в Тюменской области

ДТП с участием двух автомобилей произошло утром в пятницу, 6 сентября, в Тюменской области. На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

«В шестом часу утра столкнулись ВАЗ-2110 и «Киа-Спектра», — пояснили в ведомстве. В иномарке ехали муж и жена, перевозившие внучку из Курганской области в Нижневартовск на учебу. В результате девочка погибла на месте.

В ВАЗе погиб водитель, двое его пассажиров госпитализированы.

По предварительной информации, один из водителей допустил выезд на встречную полосу движения.

Накануне в Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Школьники 7 и 9 классов решили прокатиться на «Оке», принадлежащей родителям одного из них. Позже ребенок, который находился за рулем автомобиля, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Погиб 13-летний ребенок, еще двое пострадали.