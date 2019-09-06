В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.

По имеющейся информации, школьники 7 и 9 классов решили прокатиться на «Оке», принадлежащей родителям одного из них. Позже ребенок, который находился за рулем автомобиля, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате инцидента погиб 13-летний ребенок, еще двое пострадали.

21 августа стало известно, что в Германии восьмилетний мальчик угнал родительский автомобиль Volkswagen Golf и прокатился на автостраде со скоростью 140 км/ч. Позже, как сообщает «Газета.ру», мальчик вновь угнал автомобиль, но на этот раз сильно разбил машину, врезавшись в отбойник.