Прямой эфир

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП

0
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.

По имеющейся информации, школьники 7 и 9 классов решили прокатиться на «Оке», принадлежащей родителям одного из них. Позже ребенок, который находился за рулем автомобиля, не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате инцидента погиб 13-летний ребенок, еще двое пострадали.

21 августа стало известно, что в Германии восьмилетний мальчик угнал родительский автомобиль Volkswagen Golf и прокатился на автостраде со скоростью 140 км/ч. Позже, как сообщает «Газета.ру», мальчик вновь угнал автомобиль, но на этот раз сильно разбил машину, врезавшись в отбойник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьник угнал два самолета в Китае
В США мальчик угнал машину родителей и уехал в другой штат

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019