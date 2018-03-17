В США мальчик угнал машину родителей и уехал в другой штат

В американском штате Алабама 12-летний мальчик после ссоры с родителями угнал их автомобиль и проехал на нем около 120 км.

Полицейские задержали подростка, когда тот пересек границу соседнего штата Миссисипи, где он остановился пополнить бензобак.

«Очень впечатляет для 12-летнего, чтобы доехать сюда необходимо примерно полтора часа. Он добрался сам, без единой царапины на транспортном средстве», – приводит слова шерифа телекомпания сообщает WWLP.

Обернется ли данный инцидент для ребенка или его родителей проблемами с законом, не сообщается.