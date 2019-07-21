Школьник угнал два самолета в Китае

В Китае подросток покатался на двух небольших самолетах. 13-летний мальчик ночью проник на территорию экскурсионного бюро. Юный пилот вывез из ангара сначала один самолет, но врезался на нем в забор. Школьник решил пересесть на второе воздушное судно. Ребенок проехал по площадке и покинул территорию. В бюро узнали о случившемся только утром, семья мальчика частично возместила ущерб.