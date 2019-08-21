Восьмилетний немец угнал машину родителей и прокатился со скоростью 140 км/ч

В Германии восьмилетний мальчик угнал родительский автомобиль Volkswagen Golf и прокатился на автостраде со скоростью 140 км/ч. Об этом в среду, 21 августа, пишет BBC.

Ребенка нашла мать на обочине автомагистрали А-44 в направлении Дортмунда. Он включил сигнальные огни и повесил сзади предупреждающий знак. Когда мальчика обнаружили, он сказал прибывшей полиции, что «просто хотел немного покататься».

Об исчезновении ребенка ночью в среду сообщила его мать. По ее словам, он уехал из дома в городе Зоест. Женщина рассказала, что до этого ее сын водил автомобили на частной территории, а также часто катается на аттракционах и картинге.

По словам мальчика, он остановился на обочине, потому что от высокой скорости почувствовал себя плохо. Когда на место происшествия приехали полицейские, он заплакал. В результате инцидента никто не пострадал.

21 июля в Китае подросток покатался на двух небольших самолетах. 13-летний мальчик ночью проник на территорию экскурсионного бюро. Юный пилот вывез из ангара сначала один самолет, но врезался на нем в забор. Школьник решил пересесть на второе воздушное судно. Ребенок проехал по площадке и покинул территорию. В бюро узнали о случившемся только утром, семья мальчика частично возместила ущерб.