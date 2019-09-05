Пять человек госпитализированы после наезда грузовика в Казани

Пятеро пешеходов госпитализированы в результате наезда грузовика на пешеходов в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана в четверг, 5 сентября.

Пострадавшие, среди которых в основном пожилые люди, доставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Автомобильная авария произошла на Ломжинской улице в районе 16.00 мск. По данным портала KazanFirst, который ссылается на очевидцев, на пешеходов наехал грузовик Hyundai. Автомобиль ехал на высокой скорости, снес забор, выехал на тротуар и протаранил людей, которые торговали на местном рынке.

В пресс-службе республиканского МВД Татарстана уточнили «Интерфаксу», что обстоятельства ДТП выясняются.

В начале августа автомашина наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге. В результате ЧП пострадали три человека.