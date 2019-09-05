Прямой эфир

Пять человек госпитализированы после наезда грузовика в Казани

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятеро пешеходов госпитализированы в результате наезда грузовика на пешеходов в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана в четверг, 5 сентября.

Пострадавшие, среди которых в основном пожилые люди, доставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Автомобильная авария произошла на Ломжинской улице в районе 16.00 мск. По данным портала KazanFirst, который ссылается на очевидцев, на пешеходов наехал грузовик Hyundai. Автомобиль ехал на высокой скорости, снес забор, выехал на тротуар и протаранил людей, которые торговали на местном рынке.

В пресс-службе республиканского МВД Татарстана уточнили «Интерфаксу», что обстоятельства ДТП выясняются.

В начале августа автомашина наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге. В результате ЧП пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дагестане внедорожник столкнулся с поездом
Камера сняла момент наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019