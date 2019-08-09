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Камера сняла момент наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Момент наезда машины на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры аварии опубликовал РЕН ТВ.

ДТП произошло 9 августа на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Красносельском районе. Легковой автомобиль Hyundai Solaris вылетел на тротуар после столкновения с Kia Rio, в результате чего три человека пострадали, пишет «Федеральное агентство новостей». Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель Kia Rio не предоставил преимущества в движении Hyundai Solaris, что привело к ДТП. От удара последняя вылетела на тротуар и наехала на трех пешеходов, которые ждали разрешающий сигнал светофора на переходе.

Так, легкие травмы получила женщина 1953 года рождения, травмы средней степени тяжести получила женщина 1960 года рождения, тяжелые травмы получил мужчина, которому на вид около 30 лет. По данным kp.ru, он оказался зажат под задним колесом машины. По факту ДТП проводится проверка.

8 августа в ГИБДД назвали дороги с наибольшим числом аварий.

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