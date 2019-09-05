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Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих. Об этом в четверг, 5 сентября. сообщили ТАСС в главке управления ГИБДД по Москве.

«Пострадавшие госпитализированы с травмами», — рассказали в госавтоинспекции. Движение транспорта в месте происшествия затруднено, оно осуществляется по трем полосам из пяти.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства аварии.

31 августа один человек погиб в результате аварии на МКАД в Москве. ДТП произошло на съезде на Ярославское шоссе. Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение.

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