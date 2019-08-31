Один человек погиб в результате ДТП на МКАД

Один человек погиб в результате аварии на МКАД в Москве. Об этом сообщает в субботу, 31 августа, телеканал РЕН ТВ.

По его данным, ДТП произошло на съезде на Ярославское шоссе. Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что машина серьезно повреждена.

Как отмечается, в связи с произошедшим были перекрыты две полосы движения. На месте в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб.

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30 августа сообщалось, что шесть иностранцев получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Московской области.