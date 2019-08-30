Шесть иностранцев пострадали в ДТП в Подмосковье

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Московской области. Об этом агентству городских новостей «Москва» 30 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на 108-м км трассы М-10 «Россия», пишет RT. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, допустил столкновение с остановившимся для поворота грузовиком Scania. В результате водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

Всего в автобусе находились восемь пассажиров, пятеро из которых являются гражданами Монголии, еще трое — Белоруссии. Как пишет ТАСС, все пострадавшие являются иностранцами.

На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются причины случившегося. Как отмечает телеканал «360», недалеко от места ДТП ведутся дорожные работы, и Ленинградское шоссе здесь сужено всего до двух полос.

29 августа в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.