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Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW. Кадры аварии публикует телеканал РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. На записи видно, что белый спорткар на высокой скорости вылетает на встречную полосу, после чего врезается в другую машину. Lamborghini, отмечает телеканал, в результате столкновения отлетела в сторону на несколько метров.

По предварительным данным, владельцем автомобиля является бизнесмен А. Саитов. Однако, как стало известно, за рулем машины в тот момент находился другой мужчина. В результате аварии пострадала 33-летняя предпринимательница М. Мелехова. Женщина получила серьезные травмы позвоночника и находится в реанимации.

Водитель BMW Андрей Шубин рассказал, что он находился в магазине, когда произошло столкновение.

«Я стоял уже на кассе. Забежал молодой человек, спрашивал, есть ли какое-нибудь обезболивающее. Сказал, что страшная авария произошла», — сообщил Шубин.

По его словам, он вышел на улицу и увидел, что в его машину влетел другой автомобиль, на земле лежала девушка, которой очевидцы пытались оказать помощь.

«Молодой человек ходил и разговаривал, но у него тоже там есть травмы. А девушку боялись поднимать», — добавил Шубин.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

28 августа один человек погиб в результате аварии, которая произошла на пятом километре МКАД в Москве.

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