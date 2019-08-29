В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Авария произошла утром 29 августа на 232-м км трассы «Кавказ», пишет RT. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в грузовой автомобиль MAN «Тонар», двигавшийся в попутном направлении, в результате чего травмы получили 14 пассажиров маршрутки и водитель. Среди пострадавших — пятеро детей. Все 15 человек доставлены в больницу Невинномысска для медицинского обследования. По данным краевого ГИБДД, травмы получили водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, уточняет телеканал «360».

Установлено, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров из Адлера во Владикавказ, пишет «Ридус». По предварительным данным, в автобусе находились 23 человека, три из них были госпитализированы.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. Идет осмотр места происшествия, опрос пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет сайт kp.ru.