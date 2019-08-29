Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Азербайджане

Автобус попал в дорожно-транспортное происшествие на юге Азербайджана, водитель погиб на месте, сообщили в минздраве республики в четверг, 29 августа.

Авария произошла в Лянкяране, ее подробности не уточняются. В результате 23 человека были госпитализированы с различными травмами, десять из них отпущены на амбулаторное лечение.

«В реанимации находятся две женщины. Состояние одной из них критическое. Получившая открытую черепно-мозговую травму женщина находится в коме», — сказал представитель ведомства, его слова приводит «РИА Новости».

В минздраве уточнили, что состояние еще восьмерых женщин, которые находятся в травматологии, оценивается как среднетяжелое.

Ранее в августе сообщалось, что семь человек погибли в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе на юге Китая. Еще 11 человек получили незначительные травмы.