В Парагвае опрокинулся полный пива грузовик

Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати, а прохожие воспользовались этим и украли около 30 тыс. упаковок. Об этом сообщило издание ABC Color.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением во время движения по мосту. Мужчина не пострадал в результате аварии, груз также остался целым.

Позднее к месту аварии стали подходить люди. Они начали уносить упаковки пива, кто сколько мог. Многие приносили с собой мешки и пакеты. Отмечается, что из-за «добычи» возникло даже несколько ссор.

Ранее, 27 августа, фура с арбузами перевернулась около сочинского поселка Дагомыс. В результате солярка разлилась на дорогу.