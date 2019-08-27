Грузовик с арбузами перевернулся в Сочи

Фура с арбузами перевернулась около сочинского поселка Дагомыс. В результате солярка разлилась на дорогу, сообщили во вторник в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на вторник, 27 августа. Водитель, двигавшийся со стороны Лазаревского, не справился с управлением, в результате чего фура выехала на обочину и опрокинулась.

«На месте ДТП было организовано реверсивное движение. В аварии никто не пострадал», — приводит сообщение ведомства ТАСС. Разлившуюся на дорогу солярку засыпали песком.

Из-за ДТП образовался огромный автомобильный затор на несколько километров в обе стороны движения. Перевернувшийся большегруз по частям убрали с проезжей части с помощью спецтехники.

Ранее во вторник в городе Азове Ростовской области большегрузный автомобиль врезался в многоэтажный дом. 43-летний водитель грузовика погиб.