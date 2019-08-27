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Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП Москва
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Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

ДТП произошло на внутренней стороне 93-го км МКАД в районе Ярославского шоссе. Один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, сообщает телеканал «Звезда». В результате аварии произошло возгорание кабины одного из грузовиков на площади 5 кв. м. Из-за случившегося перекрытыми оказались три полосы движения из пяти.

К настоящему моменту движение транспорта на указанном участке восстановлено.

Ранее 27 августа сообщалось, что грузовик с арбузами перевернулся в Сочи.

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