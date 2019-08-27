Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД

Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

ДТП произошло на внутренней стороне 93-го км МКАД в районе Ярославского шоссе. Один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, сообщает телеканал «Звезда». В результате аварии произошло возгорание кабины одного из грузовиков на площади 5 кв. м. Из-за случившегося перекрытыми оказались три полосы движения из пяти.

К настоящему моменту движение транспорта на указанном участке восстановлено.

Ранее 27 августа сообщалось, что грузовик с арбузами перевернулся в Сочи.