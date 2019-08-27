В Дагестане два человека погибли в результате ДТП

Два человека погибли в Дагестане в результате ДТП с участием пассажирской «Газели». Пострадали еще восемь человек, в том числе дети.

Пострадавших доставили в больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами, сообщает телеканал «Звезда».

Авария произошла на участке дороги Махачкала — Хунзах. В «Газели» находилось 13 человек. По предварительной информации, причиной произошедшего могли стать отказавшие тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением.

Накануне ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло в Москве на Волоколамском шоссе перед поворотом на Походный проезд. Грузовик упал на бок и лежал поперек проезжей части.