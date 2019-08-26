«КамАЗ» перевернулся на Волоколамском шоссе в Москве

ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло в понедельник, 26 августа, в Москве на Волоколамском шоссе перед поворотом на Походный проезд. В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

На кадрах видно, что грузовик лежит поперек проезжей части. Земля, находившаяся в его кузове, рассыпалась по дороге. Легковой автомобиль сильно не пострадал.

На место происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники МЧС, сообщает телеканал «Звезда». В результате аварии никто не пострадал.