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«КамАЗ» перевернулся на Волоколамском шоссе в Москве

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП Москва
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ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло в понедельник, 26 августа, в Москве на Волоколамском шоссе перед поворотом на Походный проезд. В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

На кадрах видно, что грузовик лежит поперек проезжей части. Земля, находившаяся в его кузове, рассыпалась по дороге. Легковой автомобиль сильно не пострадал.

На место происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники МЧС, сообщает телеканал «Звезда». В результате аварии никто не пострадал.

25 августа российский режиссер Игорь Хомский погиб в автомобильной аварии в Москве. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения машины Хомского с грузовиком.
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