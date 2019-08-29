Один человек погиб в результате столкновения трех машин на МКАД
Три автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.
По его информации, инцидент произошел на 63 км МКАД на пересечении с Новорижским шоссе. Столкнулись две легковых машины и один грузовик.
На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, как на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Как отмечается, пострадавший был госпитализирован.
28 августа один человек погиб в результате аварии, которая произошла на пятом километре МКАД в Москве.