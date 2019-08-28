Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Один человек погиб в результате аварии, которая произошла на пятом километре МКАД в Москве. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное ГИБДД.

По его данным, инцидент произошел около 00:00. Столкнулись три машины. Один человек получил травмы, пострадавшего доставили в больницу.

В настоящий момент на месте работают спасатели и правоохранители, автомобильное движение на этом участке трассы затруднено.

26 августа в Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек.