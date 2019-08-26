Молодожены погибли в ДТП через несколько минут после свадьбы в США

В США молодожены погибли в ДТП всего лишь через несколько минут после свадьбы. Об этом сообщил KFDM со ссылкой на родственников погибших и на местную полицию.

Инцидент произошел в округе Орандж в американском штате Техас в пятницу, 23 августа. 19-летний Харли Джо Морган и его 20-летняя супруга Рианнон Бордо Морган попали в аварию, когда выехали на шоссе от здания суда.

Их автомобиль столкнулся с пикапом, который перевозил трактор на прицепе. Пара скончалась на месте, водитель пикапа не пострадал. Местные правоохранители начали расследование произошедшего.

«Они поженились меньше, чем за пять минут до этого… Единственное, чего они хотели, — это пожениться и начать совместную жизнь. У них было столько планов», — рассказала мать жениха.

19 февраля 13 человек погибли в Индии в результате наезда грузовика на свадебную процессию. Еще 15 человек получили ранения и травмы.