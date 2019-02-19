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В Индии 13 человек погибли в результате наезда грузовика на свадебную процессию

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Фото: ndtv.com
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В Индии в результате наезда грузовика на свадебную процессию погибли около 13 человек. Об этом 19 февраля сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что еще 15 человек получили ранения и травмы. По данным телеканала, грузовик на высокой скорости влетел в торжественную процессию, направлявшуюся на свадьбу. Среди пострадавших невеста, которая находится в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

18 февраля сообщалось, что во Флориде мотоциклист упал с 30-метровой эстакады после столкновения с другим байкером. В результате случившегося мужчина не выжил.

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