В Индии 13 человек погибли в результате наезда грузовика на свадебную процессию

В Индии в результате наезда грузовика на свадебную процессию погибли около 13 человек. Об этом 19 февраля сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что еще 15 человек получили ранения и травмы. По данным телеканала, грузовик на высокой скорости влетел в торжественную процессию, направлявшуюся на свадьбу. Среди пострадавших невеста, которая находится в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

18 февраля сообщалось, что во Флориде мотоциклист упал с 30-метровой эстакады после столкновения с другим байкером. В результате случившегося мужчина не выжил.