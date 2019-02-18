В Сочи задержан сбивший насмерть ребенка полицейский

Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) МВД России, сбивший за рулем автомобиля 10-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП, самостоятельно явился в правоохранительные органы. Об этом 18 февраля сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По версии следователей, 16 февраля 26-летний сотрудник, приближаясь на автомобиле к остановке не снизил скорость и сбил несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После этого он скрылся с места аварии.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу, где в тот же день скончался, отмечает «Газета.ру».

В настоящее время водитель заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В январе пьяный полицейский насмерть сбил пешехода недалеко от города Сысерть в Свердловской области и скрылся с места ДТП.