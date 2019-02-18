Прямой эфир

В Сочи задержан сбивший насмерть ребенка полицейский

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) МВД России, сбивший за рулем автомобиля 10-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП, самостоятельно явился в правоохранительные органы. Об этом 18 февраля сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По версии следователей, 16 февраля 26-летний сотрудник, приближаясь на автомобиле к остановке не снизил скорость и сбил несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После этого он скрылся с места аварии.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу, где в тот же день скончался, отмечает «Газета.ру».

В настоящее время водитель заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В январе пьяный полицейский насмерть сбил пешехода недалеко от города Сысерть в Свердловской области и скрылся с места ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восьмилетний ребенок погиб в результате ДТП в Чувашии
Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017