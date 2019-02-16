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Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

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Фото: vk.com
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В Ногинском районе Подмосковья погибли два человека в результате ДТП. Об этом 16 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС.

Авария произошла утром на 88-м км трассы М-7. Столкнулись два легковых автомобиля марок Hyundai и KIA, а также грузовик.

Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией. По предварительным данным, погибшие находились в Hyundai.

16 февраля сообщалось еще об одном ДТП в Подмосковье. В районе Внуково столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Один человек погиб.

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