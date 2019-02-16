Человек погиб в результате ДТП во Внуково

Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в подмосковном районе Внуково. По предварительной информации, погиб один человек.

Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на 28-м км Киевского шоссе у поворота к аэропорту. Погибший оказался зажат в легковушке после столкновения. В результате ДТП пострадали два человека.

Накануне на этом же повороте произошла массовая авария с участием фуры. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с другим большегрузом. Кроме того, в аварии пострадали легковой автомобиль и микроавтобус.