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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиками под Челябинском

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Фото: youtube.com
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В результате ДТП с автомобилем и тремя грузовиками в Челябинской области один человек погиб и еще трое получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Авария произошла 14 февраля на 1790-м км трассы М5 «Урал» (Москва–Челябинск) в районе города Миасса. По предварительным данным, легковушка Lada Kalina выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Scania, после чего столкнулись еще два грузовика — Iveco и Volvo. В результате ДТП один человек скончался в машине скорой помощи, трое выжили, но получили травмы: один из них госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в больнице Чебаркуля, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу Миасса, пишет «РИА Новости». По данным регионального Минздрава, третий выживший также находится в крайне тяжелом состоянии, но информации о том, куда он госпитализирован, пока нет.

Как пишет сайт kp.ru, вероятно, погибший и пострадавшие находились в легковушке. По словам очевидцев, от удара машину выбросило с дороги.

Проводится проверка по факту случившегося, на месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за инцидента трасса оказалась перекрытой, организованы маршруты объезда через Чебаркуль и Кундравы, рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

Ранее 14 февраля сообщалось, что массовая авария с участием фуры произошла в подмосковном районе Внуково на Киевском шоссе.

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