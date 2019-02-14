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Более 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Северной Македонии

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Вблизи города Скопье в Северной Македонии перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли как минимум 13 человек, сообщает France Presse со ссылкой на главу минздрава страны Венко Филипче.

Как уточняет ТАСС, еще 30 человек были госпитализированы, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел около 19:00 мск. Автобус с 50 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Причины произошедшего выяснятся.

10 февраля автобус попал в аварию в Израиле. Предполагается, что водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с машиной. Автобус вылетел на обочину и перевернулся. Погибли по меньшей мере два человека, еще 41 пострадал.

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